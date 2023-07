Stéphane Bern nous dit tout sur l’exposition consacrée au « Prince bâtisseur »

Dans le cadre du centenaire de la naissance du Prince Rainier III, la Direction des Affaires Culturelles présente une exposition : « Rainier III, le Prince Bâtisseur ». L’exposition se tient jusqu’au 31 décembre à la Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier – Monaco.

Le commissariat de l’exposition a été confié à Stéphane Bern journaliste, écrivain, présentateur télé, animateur radio, producteur et comédien et à Christian CURAU, architecte-conservateur du Palais Princier de Monaco.

A cette occasion, Stéphane BERN a répondu aux questions de Maxime Riou pour Radio Monaco et nous en a appris plus sur les coulisses de cet événement.

Le Prince Rainier III a grandement contribué au développement de la Principauté telle que nous la connaissons aujourd’hui. Visionnaire, il a permis à la Principauté d’entrer une ère de prospérité économique, de développement urbanistique et d’expansion territoriale. Les nouvelles infrastructures et les outils politiques, juridiques et constitutionnels qu’il a mis en place ont participé à la modernisation de la Principauté.

Cette exposition revient sur les différents processus installés par le Prince Rainier III pour atteindre une ambition par laquelle il était animé : garantir la prospérité et le bien-être des Monégasques.

Dans le cadre du centenaire de la naissance du Prince Rainier III , l’exposition sera ouverte du mardi au dimanche de 13h à 19h et sera fermée le lundi, ainsi que les 19 novembre et 25 décembre 2023.