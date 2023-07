Bocca Mar, la nouvelle plage de Nice pour se détendre et voyager

Tout l’été, Radio Monaco vous emmène sur les meilleures plages privées de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, rendez-vous à Nice, à Bocca Mar.

C’est le nouveau spot de votre été et le pendant balnéaire de Bocca Nissa (Cour Saleya) : Bocca Mar est une nouvelle venue dans le paysage niçois des plages privées. Installée en plein coeur de Nice, juste en face du Palais de la Méditerranée, Bocca Mar dévoile un cadre branché et chaleureux, alliant la noblesse du bois à la finesse de l’osier tressé. Ici, on se prélasse sur un transat et, entre deux bains de mer ou de soleil, on déguste un délicieux cocktail ou un poisson grillé.

Des plats du soleil pour faire voyager les clients

Face à la Baie des Anges, Bocca Mar propose une cuisine de partage élaborée à partir de produits frais. A la carte, la Méditerranée est à l’honneur.

A la table, on picore, on goûte, on savoure et on voyage : de la burrata des Pouilles aux croquettes ibériques, de la salade de la mer aux gambas croustillante en passant par le fritto misto et les petits pois-stracciatella. Pour des envies plus carnivores et des appétits féroces, des délices à partager : le bar entier grillé, la côte de bœuf saisie à la plancha ou l’entrecôte Angus sauce chimichurri.

Côté sucré, la délicieuse crème de café, la mousse au chocolat onctueuse ou la tarte citron déstructurée sauront satisfaire votre gourmandise.

Bocca Mar : Ouverture à l’année ;

Au déjeuner seulement d’octobre à avril ;

Toute la journée de mai à septembre, petit déjeuner / déjeuner / dîner.

Matelas à la location (de 30 à 37 euros avec serviette de plage incluse et cocktail de bienvenue) ;

Soirées festives, apéros et bar dansant.