Monet en pleine lumière, la grande exposition de l’été

Cet été, le Grimaldi Forum de Monaco signe une exposition-événement intitulée Monet en pleine lumière, dont le commissariat est assuré par Marianne Mathieu.

Cette exposition est organisée par le Grimaldi Forum avec le soutien exceptionnel du Musée Marmottan Monet de Paris à l’occasion du 140ème anniversaire de la première escale de Claude Monet à Monte-Carlo et sur la Riviera.

De Trouville aux Nymphéas de Giverny, une centaine de tableaux venus du monde entier retracent l’oeuvre de Claude Monet et explore plus particulièrement les trois séjours de l’artiste sur la Riviera (Monaco, Bordighera et Antibes) à un moment charnière de son existence.

Le parcours, jalonné de peintures méconnues et de chefs d’oeuvres rarement présentés ensemble et un inédit, offre une nouvelle approche du travail du peintre impressionniste et invite à aborder son oeuvre autrement.

Benjamin Ducongé reçoit Marianne Mathieu, commissaire de l’exposition « Monet en pleine lumière » qui prend place au Grimaldi Forum à Monaco jusqu’au 3 septembre 2023.

Les infos pratiques :

« Monet en pleine lumière », du 8 juillet au 3 septembre 2023 au Grimaldi Forum

Expo ouverte tous les jours de 10h00 à 20h00 (nocturne les jeudis jusqu’à 22h00) ;

Exposition accessible aux personnes handicapées moteur et à mobilité réduite ;

Plein tarif : 14 € (Gratuit -18 ans, pour les visite guidées des -18 ans, merci de contacter la billetterie) / Tarif réduit : 11 € (Groupes + 10 personnes, Etudiants -25 ans sur présentation de la carte, Seniors + 65 ans, Visiteurs munis de leur billet SNCF TER SUD du jour) ;

Audioguides (français/english) : 6€ en sus du prix d’entrée, 45 mn de visite racontée par la commissaire de l’exposition Marianne Mathieu.

Informations billetterie : +377 99 99 3000 – ticket@grimaldiforum.com – www.montecarloticket.com

Inauguration de l’exposition en présence de S.A.S. Le Prince Albert II © Grimaldi Forum