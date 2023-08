Christophe Steiner prend la direction du cabinet princier

Deux mois après l’éviction de Laurent Anselmi, S.A.S. Le Prince Albert II nomme Christophe Steiner au poste de directeur du cabinet princier.

Ce Monégasque de 64 ans, ancien président du Conseil National, de 2016 à 2018, était jusqu’alors Ambassadeur Extraordinaire de Monaco en France et en Principauté d’Andorre. Par le passé, Christophe Steiner a également travaillé au sein de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) ainsi qu’au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN).

Dans un communiqué, S.A.S. Le Prince Albert II “se réjouit de la nomination d’un homme d’une grande expérience qui a occupé les plus hautes responsabilités politiques dans sa carrière”. “Sa connaissance approfondie des affaires publiques et des questions économiques et financières sera un atout majeur pour répondre aux enjeux actuels de notre pays”, ajoute le Souverain.

Christophe Steiner prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 4 septembre.