Muse, la nouvelle inspiration du Méridien Beach Plaza

Chaque semaine, Les Carnets de l’été vous emmènent sur les plus belles plages privées de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, on met le cap sur le Méridien Beach Plaza et son nouveau restaurant Muse, à Monaco.

Niché dans la paisible baie du Larvotto, le Méridien Beach Plaza est le seul hôtel de Monaco à avoir sa plage privée au sein d’un vaste complexe dédié aux loisirs et au bien-être. Véritable oasis au cœur de la Principauté, le resort offre à ses clients ou aux visiteurs d’une journée un large panel d’activités pour toute la famille.

Côté plage, les chaises longues sont une invitation à se relaxer en profitant du soleil et de la mer.

La base nautique située sur le ponton du Méridien propose paddle, kayak et canoé ou plus au large, jet ski, bouées tractées et parachute ascensionnel.

Côté jardin, une cabane voilée de blanc propose des massages. Les traitements sont personnalisés et les cosmétique utilisés naturels et biologiques. Non loin de là, l’espace piscine se compose de plusieurs bassins à l’eau douce ou à l’eau de mer, en intérieur ou en extérieur.

Muse, le nouveau restaurant lové sous la pinède

Installé à l’ombre des pins parasols, Muse combine lifestyle, design et gastronomie. Aux commandes de ce nouveau restaurant ouvert depuis le 20 juin, Laurent Colin et sa brigade déclinent une offre variée de produits frais : « il y a une trentaine de plats à la carte et on travaille une cuisine méditerranéenne mais pas seulement » explique le chef.

Avant le déjeuner ou le dîner (Muse offre un service continu de 12h à 1h du matin), passage obligé par le bar du Muse ou l’Alang Bar où les cocktails fruités régalent les papilles.