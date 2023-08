Une série et un documentaire … La vie de Cathy Guetta sur petit écran

De passage au dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, Cathy Guetta nous a parlé de son application Djaayz et de ses projets télévisuels.

Elle est incontestablement la reine de la nuit et n’est jamais à court d’idée pour prolonger la fête. Il y a quelques mois, avec son associé Raphaël Aflalo, Cathy Guetta s’est lancée dans une nouvelle aventure entrepreneuriale : la création d’une application de réservation de DJs. Son nom ? Djaayz.

Pour un mariage, un anniversaire ou un simple dîner à la maison, elle offre la possibilité d’avoir son DJ en quelques heures et en quelques clics. Lancée en France et en Angleterre, Djaayz est téléchargeable gratuitement et compte à ce jour 4 000 professionnels dans son catalogue à partir de 100 euros.

« Rendre hommage à la nuit qui m’a tant donné »

Au Festival de télévision de Monte-Carlo, Cathy Guetta a aussi évoqué deux projets qui lui tiennent particulièrement à coeur : le tournage d’un documentaire, un biopic en huit épisodes consacré à sa vie, son conte de fées avec David Guetta (dont elle est divorcée depuis 2014) et au monde de la nuit qu’elle aime tant et qui lui a tant donné. Une série devrait aussi voir le jour.

Cathy Guetta tout sourire pose devant le photocall de Radio Monaco