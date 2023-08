Les Cabines, une ode à la simplicité et à la convivialité à Golfe-Juan

Chaque semaine, Les Carnets de l’été vous emmènent sur les plus belles plages privées de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, direction « Les Cabines » à Golfe-Juan.

Lovée entre le Cap d’Antibes et les îles de Lérins, la baie de Golfe-Juan ne manque pas de charme. Sur « les plages du soleil » composées de sable fin se dressent plusieurs établissements balnéaires. Parmi eux, « Les Cabines » vous accueillent en toute simplicité.

Une plage familiale, à taille humaine

Ici pas de chichi, pas de bling-bling inutile. Pas de musique d’ambiance non plus, il faut simplement se laisser bercer par le bruit des vagues !

Dans un décor aux couleurs claires, tout en bois, le maître des lieux – Rodolphe Martin – et sa fidèle équipe misent sur la qualité du service et un esprit convivial pour que le client se sente comme chez lui.

Sur un parquet ou les pieds dans le sable, à table ou sur l’un des 80 transats, on vous sert aux Cabines une cuisine fraîche et locale tournée vers la Méditerranée. Des encornets aux sardines en passant par les gambas ou les langoustes cuites à la plancha, les produits ont le goût de la mer et les portions sont généreuses.

Les amateurs de viande ne sont pas en reste avec le boeuf venu d’Italie du Nord décliné en filet, tartare ou tagliata.

Les plats vont de 20 à 34 euros, les desserts sont à 10 euros et il y a un menu enfant à 14 euros. Comptez 30 euros pour la location d’un matelas : des prix très compétitifs pour la Côte d’Azur.

Les Cabines

10, avenue des Frères Roustan, à deux pas du Vieux-Port de Golfe-Juan

Ouvert en service continu pour le déjeuner. Le soir, la plage peut être privatisée.