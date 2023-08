Affaire Ben Yedder : information judiciaire et mises en examen

Coup de tonnerre dans le monde du ballon rond : la mise en examen pour viols de Wissam Ben Yedder, le capitaine de l’AS Monaco FC.

La nouvelle fracassante a été révélée par Monaco Matin, confirmée à Radio Monaco par le Parquet de Nice : l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de viols, de tentatives de viols et d’agressions sexuelles dans l’affaire Wissam Ben Yedder.

Dans ce cadre, l’attaquant de l’AS Monaco et son frère ont été déférés au parquet, mis en examen par un juge d’instruction et placés sous contrôle judiciaire avec l’obligation particulière pour Wissam Ben Yedder de s’acquitter d’un cautionnement de 900 000 €.

Selon nos confrères, deux jeunes femmes les accusent d’avoir abusé d’elles lors d’une soirée à Beausoleil le 10 juillet dernier.

L’AS Monaco n’a, pour l’instant, pas réagi mais c’est dans ce contexte pesant, en tout cas, que le club de la Principauté va lancer sa saison ce week-end.

Pour la première journée de la Ligue 1 Uber Eats, les Rouge et Blanc seront, dimanche (15h), en déplacement à Clermont. En attendant, c’est Nice qui lance les hostilités. Le Gym reçoit Lille ce soir à 21h à l’Allianz Riviera.

Crédit photo : AS Monaco FC