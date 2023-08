La sécheresse s’aggrave dans les AM, le Préfet durcit les restrictions

Face à la sécheresse, cinq secteurs sont désormais au stade d’alerte (Var amont, Var central, Var aval, Roya et Siagne aval), trois passent en alerte renforcée (Artuby, Brague et Siagne Amont) et quatre en situation de crise (Estéron, Cagne, Loup et Paillon).

Après une année 2022 marquée par une sécheresse exceptionnelle, la pluviométrie sur le département des Alpes-Maritimes durant la période de recharge, entre septembre 2022 et mars 2023, s’est avérée de nouveau déficitaire, en moyenne de 47 % par rapport à la normale.

Si les précipitations des mois de mai et juin 2023 ont été plus abondantes, elles n’ont pas permis la recharge significative des nappes. Ces dernières sont restées à des niveaux anormalement bas. Le mois de juillet a quant à lui été particulièrement sec avec un déficit pluviométrique de près de 95% et des températures anormalement élevées. En conséquence, une diminution importante des débits des cours d’eau est observée sur la majorité des bassins versants du département.

Sur la base de ces éléments, et après consultation du comité de gestion de la ressource en eau des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé par arrêté préfectoral de durcir les mesures de restriction applicables jusqu’au 31 octobre prochain.

Plus d’arrosage du tout dans certains secteurs

Il faut rappeler qu’au stade d’alerte renforcée, l’arrosage est interdit de jour comme de nuit. Au stade de crise, certains usages peuvent être totalement arrêtés comme le lavage des véhicules y compris chez un professionnel.

Il est rappelé que les services de l’État procèdent à des contrôles réguliers, dont les suites peuvent être administratives ou judiciaires. Tout contrevenant aux mesures de restriction s’expose à une contravention de cinquième classe (1500 euros d’amende pour une personne physique, 6000 euros pour une personne morale). L’ensemble des mesures de restriction d’eau sont rappelées dans l’arrêté de restriction des usages de l’eau, disponible sur le site internet de la préfecture.