Le Salon international d’art contemporain de retour à Monaco

Celles et ceux qui craindraient de manquer d’énergie dans les allées du art3f pourront recharger leurs batteries dans le grand bar-restaurant du salon. On pourra s’y désaltérer et déguster tous types d’encas et de plats dans une ambiance jazzy. Le prix d’entrée du salon sera de 10 euros pour les adultes mais on peut accéder aux préventes au tarif de 7 euros sur le site de l’événement . Pour les mineurs, l’entrée sera gratuite. L’an dernier, le art3f de Monaco avait attiré plus de 15 600 visiteurs.