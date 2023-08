Moins de vols d’hélicoptères à Saint-Tropez

Le Ministre délégué chargé des Transports a annoncé de nouvelles restrictions pour les hélicoptères dans le Var. Objectif: réduire la pollution et les nuisances sonores sur la presqu’île de Saint-Tropez

C’est un sujet de discorde bien connu sur la Côte d’Azur. Pendant la saison estivale, les vacanciers les plus fortunés usent – et abusent parfois – des vols en hélicoptère entre l’aéroport de Nice, Monaco, Cannes et Saint-Tropez. À un peu plus de 2 000 euros l’aller simple, cette offre de transport privilégiée séduit sans difficulté les classes les plus aisées. Tant et si bien que, selon un article du journal Le Monde, plus de 30 000 mouvements d’hélicoptères sont enregistrés chaque année sur la presqu’île de Saint-Tropez. Résultat: une pollution sonore devenue insupportable pour de nombreux habitants.

Baisser davantage le trafic

Pour répondre aux préoccupations locales, les autorités françaises ont décidé de prendre de nouvelles restrictions. L’an dernier déjà, un arrêté préfectoral avait permis de diminuer le trafic de 38% sur la période du 15 juin au 15 octobre. Au cœur du dispositif: une interdiction des vols à l’heure du déjeuner et des quotas de vols hebdomadaires. Cette semaine, à la demande du gouvernement français, la sous-préfecture de Draguignan a décidé d’aller plus loin.

En effet, un arrêté publié le mercredi 16 août accentue les restrictions. Le Ministre délégué chargé des Transports se félicite ainsi de renforcer durablement « la protection des habitants et de la nature. »

Nous renforçons durablement la protection des habitants et de la nature, en réduisant massivement les vols d’hélicoptère dans la presqu’île de Saint-Tropez. ➖ de vols, ➖ de bruit, ➕ de protection 🌳https://t.co/A48VOxKKrQ pic.twitter.com/MpVQsL1ocP — Clement Beaune (@CBeaune) August 17, 2023

Mobilisé sur ce sujet depuis plusieurs mois, Clément Beaune avait écrit au Préfet du Var en mai dernier. Il lui demandait alors d’imposer une diminution plus importante des rotations en hélicoptère. Pendant la saison estivale, du 1er mai au 15 octobre, le nouveau texte interdit désormais les vols privés avant 10h, entre 13h et 16h et après 20h dans le Golfe de Saint-Tropez. De plus, le nombre de mouvements est limité à quatre par jour et huit par semaine.

Pas d’atterrissage l’après-midi

Pour les hélisurfaces à usage commercial, les vols en hélicoptère sont interdits avant 10h et après 20h. En revanche, de 13h à 16h, les décollages restent autorisés mais pas les atterrissages. Le reste de l’année, du 1er janvier au 30 avril et du 16 octobre au 31 décembre, les vols sont interdits pendant toute la nuit. Cela vaut à partir de 30 minutes après le coucher de soleil et jusqu’à 30 minutes avant le lever.

Toute ces mesures concernent les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Sainte-Maxime.