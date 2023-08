Baia Bella, la plage qui prend soin de vous et de son environnement

Tout l’été, Radio Monaco vous fait découvrir les meilleures plages privées de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, on met le cap sur Beaulieu-sur-Mer et sa mythique « Petite Afrique » où se trouve « Baia Bella », une plage familiale et « éco-friendly ».

Avec son faux air de Copacabana et son nom exotique, Baia Bella est un petit paradis qui vous veut du bien. Ancrée sur la mythique et magnifique Petite Afrique à Beaulieu-sur-Mer, cette plage-restaurant jouit d’un décor de carte postale entre eau turquoise et falaises qui tombent à pic.

Eco-friendly et family

Dans cette belle nature environnante, les gérants de Baia Bella tenaient à ce que leur établissement soit exemplaire sur le plan environnemental. Neutre en carbone, il bénéficie en outre du label Clef Verte, le premier label de tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restaurants en France.

Ici, les familles sont les bienvenues. Les enfants peuvent même profiter d’une aire de jeux sans déranger les adeptes du farniente et de la relaxation. La plage Baia Bella est d’ailleurs composée de plusieurs espaces pour satisfaire toutes les envies.

Il y en a aussi pour tous les goûts côté cuisine : salades, pizza, pâtes. La carte prend son inspiration au coeur de la Méditerranée. Le poisson frais grillé découpé devant le client et la cuisine au charbon sont les spécialités de la maison.

Baia Bella est ouverte toute l’année, 7 jours sur 7.

D’avril à septembre, le restaurant est ouvert de 10h à 23h30 : déjeuner, dîner, lounge et plage ;

D’octobre à mars, il est ouvert de 9h à 17h : déjeuner et lounge.