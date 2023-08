Hôtellerie: les palaces de Courchevel recrutent à Monaco

L’Hôtel Fairmont accueillera le jeudi 31 août un salon de l’emploi saisonnier. Organisé en partenariat avec la Mairie de Courchevel, l’événement proposera 400 offres d’emplois pour la saison d’hiver.

C’est une première en Principauté. Les hôteliers de Courchevel viendront à Monaco la semaine prochaine afin de recruter leurs employés en vue de la saison d’hiver. Ce Salon de l’emploi saisonnier se tiendra le jeudi 31 août, de 10h à 19h, au sein de l’Hôtel Fairmont, partenaire de l’événement.

Une journée de recrutement similaire aura lieu quelques jours plus tôt dans le Var. En effet, Saint-Tropez accueillera également un Salon de l’emploi saisonnier organisé par la Mairie de Courchevel. Celui-ci prendra ses quartiers dans la salle Jean Despas de la place des Lices le mardi 29 août, de 10h à 19h.

Ainsi, les professionnels de la station savoyarde viennent faire leur marché en fin d’été sur la Côte d’Azur. Objectif: dénicher les meilleurs profils afin de pourvoir 400 postes dans les palaces et hôtels de luxe nichés au cœur du domaine skiable des Trois Vallées. Lors de chacune de ces journées, les candidats devront se présenter munis de leur CV.

Un dispositif pour le logement

Pour attirer les travailleurs expérimentés, la célèbre station vante une offre d’hébergement spécifique. En effet, la commune de Courchevel dispose de sept foyers de logement consacrés aux saisonniers. De plus, pour leur temps libre, la Mairie leur promet des tarifs négociés afin de profiter des commerces, restaurants et activités de loisirs. Interrogée par le Journal des Palaces, Corinne Secco, directrice du service Courchevel Emploi, explique que l’adhésion à l’association Saison Fun, pour 10 euros, « ouvre le droit à de nombreuses réductions et avantages. » Le forfait de ski, la location de l’équipement, les cours de ski et l’accès au centre aquatique Aquamotion font notamment partie du pack.

La saison d’hiver sans la station de Courchevel s’étendra du 2 décembre 2023 au 24 avril 2024.