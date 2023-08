De nouvelles lignes de bus entre Nice et Sophia Antipolis

La Région Sud revoit son offre de transport en vue de la rentrée. À partir du 28 août, trois itinéraires différents relieront Nice à Sophia Antipolis en semaine. Un quatrième itinéraire sera mis en place le samedi dès le 2 septembre.

Avec la perspective de la rentrée, le casse-tête du transport va de nouveau rythmer la vie quotidienne sur la Côte d’Azur. Bonne nouvelle toutefois pour les Niçois qui travaillent à Sophia Antipolis. En effet, le réseau Zou! s’apprête à déployer trois nouvelles lignes pour relier la capitale azuréenne et la technopole de Valbonne. Elles entreront en service dès le 28 août.

Trois départs différents

D’abord, la ligne 630 partira de la gare routière Vauban, sur l’avenue des Diables Bleus, et traversera Nice par la promenade des Anglais. Dans la foulée, elle passera par les arrêts Aéroport/Promenade et Santoline, aux portes du quartier des Moulins, avant d’emprunter l’A8 par Nice Ouest. Ensuite, la Ligne 631 partira d’Alsace-Lorraine (sur la ligne 2 du tramway). Elle remontera le boulevard Gambetta jusqu’à rejoindre l’A8 au niveau de Nice Nord. Enfin, la ligne 632 partira du Parc Phoenix et empruntera rapidement l’A8. En effet, entre le Parc Phoenix et l’échangeur de Nice Ouest, le bus effectuera seulement deux arrêts: Aéroport/Promenade et Santoline.

Ces trois lignes de bus régionales seront en service du lundi au vendredi, de 6h25 à 21h30, à l’exception des jours fériés. Le tarif unique pour chaque trajet sera de 2,10 euros. Pour les usagers réguliers, l’abonnement mensuel coûte 33 euros. Pour les travailleurs, 50% de cette somme doit être prise en charge par l’employeur.

Un bus spécial le samedi

Outre les trois nouvelles lignes déployées en semaine, le réseau Zou! met en place un itinéraire spécial le samedi. Ainsi, à partir du 2 septembre, une desserte Nice-Sophia prendra le relais chaque samedi au départ du Parc Phoenix. Au lieu d’emprunter l’A8, ce bus restera sur la route du bord de mer jusqu’à Cagnes-sur-Mer, avec un arrêt près de Cap 3000 (Passerelle). Après plusieurs arrêts à Saint-Laurent-du-Var et Cagnes, le 637 filera tout droit vers Sophia. Cependant, sur demande uniquement, le bus pourra s’arrêter à Villeneuve-Loubet et aux Hauts-de-Vaugrenier.

Tous les détails et les horaires sont disponibles sur ce lien.