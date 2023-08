AS Monaco : une place de leader à défendre à Nantes

Auteurs d’un début de saison parfait, les Rouge et Blanc se déplacent à Nantes ce vendredi soir (21h) pour lancer la 3e journée de la Ligue 1.

Deux matches, deux victoires et une place de leader : les footballeurs de l’AS Monaco réalisent un départ canon dans cette Ligue 1 version 2023-2024. Après un succès inaugural à Clermont (4-2) et une démonstration collective face à Strasbourg à domicile (3-0), les Rouge et Blanc espèrent réaliser la passe de trois à l’occasion de leur déplacement au stade de la Beaujoire face à un adversaire qui a pris une trajectoire inverse. En effet, les Canaris sont déjà en grande difficulté, avec deux défaites (Toulouse et Lille) et zéro point au compteur.

« Leur début de saison est un peu différent du nôtre puisqu’ils n’ont pris aucun point, tandis que nous en avons six. Mais nous nous attendons à souffrir, car Nantes est une équipe difficile à jouer avec un public qui pousse derrière ».

Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco

Dans ce contexte, les joueurs monégasques devront faire preuve du même engagement que lors des deux premières sorties. Adi Hütter a prévenu ses hommes : les Nantais joueront le couteau entre les dents et aucune équipe ne leur fera de cadeau.

Pour ce déplacement sur les bords de la Loire, le coach autrichien est toujours privé de Mohammed Salisu qui a toutefois repris l’entraînement. Edan Diop (pied), Eliesse Ben Seghir (cuisse) et Ruben Aguilar (adducteur), gênés par des pépins physiques, sont également absents. Maghnes Akliouche, lui, est malade.

Des statistiques favorables aux Rouge et Blanc

L’histoire des confrontations entre les deux clubs est clairement à l’avantage du club de la Principauté. Sur les 112 matches disputés face aux Nantais, l’AS Monaco en a remporté 45,5% (51 victoires, 31 nuls, 30 défaites). Les Canaris n’ont gagné qu’un seul de leurs 19 matches contre les Rouge et Blanc en Ligue 1 depuis que les deux clubs ont retrouvé l’élite en 2013-2014 (4 nuls, 14 défaites). En outre, le FC Nantes n’a remporté qu’une seul de ses neuf dernières rencontres à domicile en championnat (trois nuls, cinq défaites).