Au Larvotto, « La Note Bleue » joue sur toute la gamme

Tout l’été, on vous emmène sur les meilleures plages privées de la Côte d’Azur. Cette semaine, on se pose à « La Note Bleue » sur la plage du Larvotto, à Monaco.

C’est une institution à Monaco. Le restaurant-plage et music-bar La Note Bleue existe depuis plus de vingt ans. Fondé par Anne et Alain Tanzi en 2001, l’établissement se réinvente en 2021 sous l’impulsion du vaste projet de rénovation de la plage du Larvotto. Mais il reste fidèle à ses fondamentaux : offrir à ses clients des moments de détente et de convivialité.

Une carte créative et diversifiée

Aux fourneaux, c’est Laurent Payat qui joue sa partition avec inventivité. Depuis 2002, le chef propose une cuisine méditerranéenne évolutive imprégnée des saveurs du monde. A La Note Bleue, on partage et on voyage : du Liban à la Thaïlande en passant par le Japon ou l’Italie.

Ainsi, se côtoient salade thaï, niçoise ou italienne, pizza à la truffe, linguine aux fruits de mer, sushis, tartares, curry vert de tofu au lait de coco, pad thaï ou encore cheeseburger. Des mets à déguster en salle, en terrasse, ou sur un transat les pieds dans le sable.

La musique en live

Mais comme son nom le suggère, La Note Bleue est aussi un lieu imprégné par la musique. Cet été, de nombreux artistes venus du monde entier ont animé le Summer Festival. D’autres événements culturels sont prévus à la rentrée.