Les Voiles Blanches Bettimask bientôt à Monaco

L’opération caritative Les Voiles Blanches Bettimask commence ce lundi 28 août dans les Bouches-du-Rhône. Le Pirate Blanc et son navire feront escale en Principauté les 7 et 8 septembre. Objectif: récolter un maximum de jouets et de jeux pour les enfants malades de la Fondation Lenval.

Pour le Pirate Blanc des Voiles Blanches Bettimask, c’est déjà la rentrée ! Le bienfaiteur des enfants de la Fondation Lenval doit larguer les amarres ce lundi 28 août au départ de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Sauf contretemps lié à la météo, le corsaire au grand cœur devrait jeter l’ancre en fin de journée à Porquerolles.

Jusqu’au 10 septembre, il sillonnera les ports de la Côte d’Azur afin de recueillir le contenu des coffres à jouets répartis dans la région. Une bonne quinzaine d’escales sont prévues le long du littoral, de Cassis à Monaco en passant par Saint-Tropez, Fréjus, Théoule-sur-Mer, Cannes (Saint-Honorat), Antibes, Villeneuve-Loubet ou encore Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Deux coffres à Monaco

Ainsi, à Monaco, deux coffres attendent les donateurs dans le hall de la Mairie (partenaire de l’opération) et au marché de la Condamine. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à y déposer un jouet, jeu ou livre neuf. Le produit doit être sans emballage cadeau et d’une valeur maximale de 50 euros.

À la fin de sa mission, le 10 septembre, le Pirate Blanc remettra tous les dons à la Fondation Lenval. Plus tard, il distribuera tous les cadeaux aux enfants hospitalisés dans l’établissement de Nice. L’an dernier, la chasse au trésor avait permis au Pirate Blanc de récupérer 1800 dons.