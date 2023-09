Une cité idéale près de San Francisco ?

Une nouvelle ville pourrait sortir de terre en Californie. Cette initiative vient de Flannery Associates, une entreprise qui rachète des parcelles privées. Derrière ce projet fou: des multi milliardaires de la Silicon Valley.

Plusieurs grands patrons de la Silicon Valley imaginent construire une « ville idéale » dans le comté de Solano, entre San Francisco et Sacramento. L’annonce vient d’une société jusque-là inconnue, et même qualifiée de “mystérieuse” par la presse américaine. Baptisée Flannery Associates, cette entreprise signe un communiqué pour promettre une ville piétonne où les habitants auraient accès “à des emplois bien rémunérés, des logements abordables, des énergies propres, des infrastructures durables, des espaces ouverts et un environnement sain. » Selon une enquête du New-York Times, cette idée viendrait de Michael Moritz, milliardaire spécialisé dans le capital risque.

Un pitch efficace

En 2017, cet homme d’affaires écrit à plusieurs investisseurs pour leur demander s’ils seraient intéressés par un projet de “nouvelle métropole.” Il leur décrit une cité de rêve tout près de la Silicon Valley. Dans ce lieu, tout serait repensé à partir d’une page vierge, que ce soit le design, la construction, les transports ou encore la gouvernance. Par la suite, la fameuse entreprise, Flannery Associates, fondée par un ancien trader de Goldman Sachs, commence à acheter des milliers d’hectares dans le comté de Solano pour 800 millions de Dollars.

Un projet opaque

Parcelle après parcelle, selon le New-York Times, la société démarche alors les propriétaires pour leur faire des offres bien supérieures au prix du marché. Seulement voilà: tout cela finit par inquiéter le gouvernement des Etats-Unis. En effet, les terrains se situent tout près de la base aérienne de Travis. Un site stratégique consacré aux missions dans le Pacifique et en Asie. Et si Flannery Associates avaient des liens avec des puissances étrangères ? Chinoises, au hasard ?

Les enquêteurs semblent finalement écarter cette hypothèse. Il n’en demeure pas moins que ce projet colossal préoccupe les autorités. Celles-ci déplorent un manque de communication de la part des milliardaires de la tech. Selon le quotidien américain, plusieurs poids lourds de la Silicon Valley font partie des investisseurs. Par exemple, on peut citer Reid Hoffman, le co-fondateur de Linkedin.