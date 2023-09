Eboulements: des travaux de sécurisation prévus à Cap-d’Ail

Le Maire de Cap-d’Ail demande à la Métropole Nice Côte d’Azur d’installer des filets sur les parois rocheuses de la Basse corniche. Interrogé par Monaco-Matin, Xavier Beck évoque également la situation dans la station Total Énergies de la Moyenne corniche.

Aux portes de Monaco, des travaux de sécurisation sont prévus à Cap-d’Ail après les éboulements survenus récemment. Le premier a touché la Moyenne corniche la semaine dernière, au niveau de la station Total (fermée depuis l’incident). Le second a eu lieu sur la Basse corniche il y a deux jours.

Survenu près du croisement entre l’avenue du 3 septembre et l’avenue du Général de Gaulle, l’incident a provoqué un arrêt de la circulation pendant près de 24 heures. Ainsi, en direction de Monaco, la route était coupée à partir de Saint-Laurent d’Eze. Cet ajustement a donc provoqué d’importants embouteillages sur la Moyenne corniche.

Des travaux de sécurisation

Finalement, après l’intervention des services techniques et l’expertise d’un géologue, la route a rouvert hier en fin de matinée. Toutefois, selon un article de Monaco-Matin, le maire de Cap-d’Ail souhaite aller plus loin. En effet, Xavier Beck demande à la Métropole Nice Côte d’Azur d’installer des filets de protection. Selon lui, les travaux pourraient se faire sans couper totalement la circulation. Les automobilistes, les cyclistes et les motards devraient rouler sur chacune des voies de façon alternée.

Des filets pour la station Total

Sur la Moyenne corniche, Xavier Beck affirme que les travaux de sécurisation auront bien lieu. Selon le maire de Cap-d’Ail, Total Energie a l’intention de « procéder à l’installation de mini-filets » au dessus du mur de soutènement. Ces filets pourront ainsi amortir les chutes de pierre et « les emprisonner. » Pour l’heure, impossible de dire quand est-ce que la station service pourra rouvrir.

Sécheresse et fortes pluies

Quant à savoir si ce type d’événement risque de se répéter, c’est probable. Interrogé par le journal local, le géologue de la métropole explique que la combinaison de la sécheresse avec de fortes pluies facilite les éboulements. « Selon les terrains, on peut avoir des temps de réaction de deux ou trois jours après les pluies, » ajoute l’expert niçois. Malheureusement, selon lui, il n’est pas possible d’anticiper ces chutes de pierres avec précision.