Folarin Balogun n’a aucun regret d’avoir quitté Arsenal

Folarin Balogun a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers et avec la presse hier à la Turbie. L’Américain a expliqué son choix de rejoindre Monaco.

Au lendemain de l’annonce de sa signature avec l’AS Monaco Football Club, le nouvel attaquant des Rouge et Blanc, qui arrive d’Arsenal après un prêt au stade de Reims la saison passée, a expliqué son choix de rejoindre Monaco.

Folarin Balogun, 22 ans, s’est engagé pour cinq saisons avec le club de la Principauté qui aurait déboursé autour de 30 M€ hors bonus pour s’attacher ses services. Révélation de la dernière saison de Ligue 1 avec 21 buts marqués en 37 matches avec le Stade de Reims, l’international américain, issu du centre de formation d’Arsenal, n’entrait pas dans les plans de Mikel Arteta cette saison.

Un talent précoce

Né en 2001 à New-York, Folarin Balogun déménage avec sa famille à Londres alors qu’il est âgé de 2 ans. Le jeune anglo-américain grandit en Angleterre et entame son parcours de footballeur dans le club londonien d’Albersbrook. Talent précoce, il est rapidement repéré par Arsenal qu’il rejoint à l’âge de 8 ans. Là-bas, il effectue sa formation avec toutes les catégories de jeunes de 2009 à 2019, jusqu’à la signature de son premier contrat professionnel à 17 ans.

Après une saison passée avec la réserve d’Arsenal (de 2019 à 2020), Folarin dispute ses premières minutes avec l’équipe première le 29 octobre 2020, à l’occasion d’un match de Ligue Europa face à l’équipe irlandaise du Dundalk Football Club. Peu de temps après et toujours en Europe, l’attaquant inscrit son premier but en pro face au club norvégien du Molde FK.

Avec les Gunners, il dispute 8 matchs supplémentaires avant de rejoindre à l’hiver 2022 et sous la forme d’un prêt, le Middlesbrough Football Club pour y disputer la deuxième partie de saison. Avec « Boro », Folarin dispute 18 matchs de Championship (3 buts, 3 passes décisives). Cette année-là, lui et ses coéquipiers réalisent un très beau parcours en FA Cup. Ils éliminent successivement Manchester United puis Tottenham Hotspur pour se hisser en quart de finale de la compétition.

La révélation au Stade de Reims

Après son passage à Middlesbrough, Folarin rejoint en prêt le Stade de Reims et découvre la Ligue 1 Uber Eats. En Champagne, l’international américain réalise une saison probante lui valant d’être nommé plusieurs fois aux trophées UNFP du meilleur joueur du mois.

Grâce à sa vitesse, ses qualités techniques et son adresse devant le but, il participe grandement aux bonnes performances du Stade de Reims (19 matchs sans la moindre défaite), en réalisant notamment un triplé contre le FC Lorient au cours d’une rencontre où son équipe était menée 2-0 (résultat final 4-2), où encore en marquant le but de l’égalisation à la 96e minute contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-1).

International américain

Elément régulier des catégories de jeunes de la sélection anglaise avec lesquelles il dispute 28 matchs et inscrit 10 buts, Folarin opte, plus tard, pour la sélection américaine. En juin dernier, le natif de Brooklyn reçoit sa première convocation en équipe nationale américaine et dispute les phases finales de la Ligue des Nations de la zone CONCACAF. Après avoir éliminé le Mexique en demi-

finale (3-0), les joueurs américains s’imposent en finale face au Canada (2-0), un match au cours duquel, Folarin inscrit son premier but et décroche son premier titre avec Team USA.