Pour la présidente du CRT, la Côte d’Azur n’a pas vraiment de concurrente

Dans Le Club Radio Monaco, Alexandra Borchio-Fontimp se félicite d’une excellente saison estivale 2023. Pour la présidente du CRT Côte d’Azur France, la destination n’a pas d’équivalent.

Si l’été reste le temps fort pour le tourisme sur la Côte d’Azur, cette année 2023 présente une particularité : un pic de fréquentation moins marqué en juillet-août et une saison étirée.

Avec un agenda culturel et sportif très rempli (Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, Lions Festival, Iron Man, etc.) et des jours fériés propices aux longs week-ends, le taux d’occupation hôtelière du littoral azuréen a ainsi atteint 75% en mai (avec des pics à 90%) et 80% en juin, reflétant un printemps exceptionnel.

En juillet 2023, le taux d’occupation de l’hôtellerie du littoral s’élevait à 83 % (contre 84% en 2022) et devrait approcher les 85% sur le mois d’août (identique à 2022). Le traditionnel pic saisonnier du week-end prolongé du 15 août s’est légèrement atténué cette année : 92% de taux d’occupation hôtelier sur le littoral, contre 95% en 2022.

De très bonnes perspectives pour l’automne

En septembre, sur la base des niveaux de réservations actuels, le CRT Côte d’Azur France estime que l’occupation hôtelière moyenne sur le littoral sera supérieure à 75%.

Sur l’ensemble de la saison, d’avril à octobre, l’occupation moyenne des hôtels et résidences devrait s’établir à 75%, en hausse d’un point par comparaison aux saisons 2019 et 2022. Pour le haut pays, le taux d’occupation sur l’été (de juillet à septembre) pourrait approcher les 60%.

