World Cleanup Day: on note la date !

L’association World Cleanup Day sonne la mobilisation générale pour le samedi 16 septembre. À Monaco, la Mairie et la SMA proposeront de marcher pour ramasser les déchets.

Si vous cherchez une bonne action en cette période de rentrée, notez bien la date du 16 septembre. Ce sera le World Cleanup Day, une journée consacrée à la protection de l’environnement et au ramassage des déchets. Que ce soit pour une seule journée ou pendant une semaine, de nombreuses activités auront lieu dans le monde entier et notamment sur la Côte d’Azur.

Une marche écolo à Monaco

En Principauté, la Mairie de Monaco et la SMA proposent ainsi de se retrousser les manches en marchant. Le matin du samedi 16 septembre, le départ sera donné à 9h30 au marché de Monte-Carlo. Les participants déambuleront dans les rue de Monaco jusqu’à 12h pour ramasser un maximum de détritus. Munis de gants et de sacs poubelles, ils traverseront la Principauté jusqu’au Fort Antoine.

Puis, après la marche, la Cour d’honneur de la Mairie accueillera la collecte et la pesée des déchets. Enfin, les organisateurs offriront un cocktail à tous les participants. On peut s’inscrire dès maintenant en adressant un courrier à: environnement@mairie.mc.

À Nice aussi

Les associations, les collectivités, les entreprises et les établissements publics se mobilisent également côté français. En effet, le samedi 16 septembre, des activités de ramassage auront lieu dans de nombreuses communes des Alpes-Maritimes et du Var. Sur son site, le World Cleanup Day propose une carte qui recense toutes les opérations en France. Par exemple, Nice Plogging et Agirrr organiseront un nettoyage citoyen du Paillon dès 9h. De même, à Vence, l’association VIE attendra les volontaires à 9h place du Maréchal Juin. Dans le Var, les villes de Saint-Raphaël et Fréjus proposeront plusieurs points de rendez-vous.