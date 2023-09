L’Aqua Trampo, la nouvelle activité de la rentrée à la piscine Saint-Charles

Après la pause estivale du mois d’août, la piscine Saint-Charles a rouvert ses portes ce lundi 4 septembre 2023. Pour cette rentrée de septembre, une nouvelle activité est lancée : l’Aqua Trampo.

L’Aqua Trampo consiste à sauter sur un trampoline situé dans un bassin, avec de l’eau jusqu’au sommet des cuisses. En plus d’affiner la silhouette, l’activité d’une trentaine de minutes tonifie les bras, les jambes, les fessiers, les abdominaux et exerce un effet de drainage lymphatique.

Elle s’ajoute aux autres nouvelles activités lancées en juin après des travaux : l’Aqua Mermaid et l’Aqua Dolphin pour les enfants, et l’Aqua Power + et l’Aqua Relax pour les adultes.

La salle de gym, quant à elle, avait été réaménagée en un nouvel espace d’activités douces avec des cours de pilates, de yoga et de fitness en plus de proposer du matériel de sport en accès libre.

La piscine Saint-Charles est une piscine ludique et familiale. Elle est accessible aux résidents de la Principauté et des communes voisines.

Les horaires d’ouverture, les plannings des cours et les tarifs sont disponibles en téléchargement sur le site de la mairie de Monaco, rubrique « Piscines ».

Retrouvez l’interview d’Arnaud Giusti, chef du service des sports et des associations à la mairie de Monaco, en podcast.