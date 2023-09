Quelles plantes choisir pour faire face au stress ?

Si vous avez le stress collé à la peau, cap sur les plantes qui peuvent vous aider. Charlotte Jacquet, naturopathe, vous propose des astuces naturelles pour renouer avec l’apaisement, et ce chaque mardi sur Radio Monaco Feel Good.

Le stress c’est quoi déjà ?

Le stress est une réaction naturelle de notre organisme face à une situation perçue comme dangereuse. Il peut se manifester par des symptômes physiques comme l’accélération du rythme cardiaque et une respiration rapide. Mais il peut aussi avoir des répercussions émotionnelles, telles que l’anxiété et la fatigue.

En premier lieu, lors de la phase d’alarme, vous pouvez ressentir une augmentation du rythme cardiaque, une respiration rapide et une tension musculaire. Votre corps se prépare à l’action.

Si le stress persiste, vous entrez dans la phase de résistance. Là, le corps tente de s’adapter à la situation. Mais si le stress devient chronique, il peut conduire à l’épuisement, grignotant ainsi nos ressources métaboliques.

Les conseils en naturopathie pour faire face au stress

Evidemment, vous pouvez compter sur les grands basiques comme la respiration, l’alimentation riche en légumes, en fruits ou encore en aliments complets. Idem pour l’activité physique en pensant à privilégier la régularité et bien sûr un sommeil suffisant.

Côté plantes tournez-vous vers les adaptogènes car elles permettent une meilleur adaptation et réponse de l’organisme face au stress. C’est le cas du ginseng, la rhodiole, l’éleuthérocoque, l’ashwagandha. Il est conseillé de toujours se rapprocher d’un professionnel de santé avant.

Qui est Charlotte Jacquet ?

Naturopathe, auteur et entrepreneur du bien-être Charlotte Jacquet rejoint la team de coachs de Radio Monaco Feel Good.

Elle est la créatrice de la méthode Season, du sommet « Naturopathie et médecine intégrative » et de l’organisme de formation Prépa Naturopathie. Plus d’infos ICI