A Cannes, un nouveau temple du breakdance et des sports de combats

Tout juste inaugurée, la Break The Floor Academy propose l’enseignement des sports de combats et des cours de breakdance.

Le nouveau temple des danses urbaines et des sports de combats se trouve à Cannes-La Bocca. La Break The Floor Academy a élu domicile au sein d’un vieux gymnase défraîchi (le gymnase municipal Marcel Pagnol) entièrement rénové et mis à disposition gracieusement par la mairie de Cannes.

La municipalité a soutenu la création de cette académie, au regard du succès international de l’événement « Break The Floor », l’une des compétitions de breaking (breakdance) les plus prestigieuses au monde, ayant lieu tous les ans au Palais des Festivals de Cannes.

Dans un espace flambant neuf et moderne de 650 m2 , on y enseigne des pratiques culturelles et sportives dédiées à l’épanouissement personnel et à la performance.

Il y a une section danse (breaking, acrobaties, workout, stretching) et une section sports de combats MMA, boxe thaï, grappling, self-défense). Des cours ouverts à tous à partir de 5 ans y sont dispensés 6 jours sur 7.

Retrouvez l’interview de Karim Jabari, fondateur de la Break The Floor Academy, en podcast.