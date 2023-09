AS Monaco FC : les nouveautés de la saison côté marketing

Il est arrivé au club en avril dernier, Thibaut Chatelard, directeur du marketing et des revenus à l’AS Monaco FC se présente et détaille les nouveautés de la saison.

Thibaut Chatelard était l’invité du Club Radio Monaco. Le directeur du marketing et des revenus de l’AS Monaco Football Club évoque son parcours et ses missions et nous présente les nouvelles offres hospitalités et les nouveaux partenaires du club, en ce début de saison 2023/2024. Retrouvez l’intégralité de son interview en podcast.