Mercure rétrograde : quelles sont les conséquences pour nous ?

Vous n’avez pas pu passer à côté de cette info ! Mercure rétrograde jusqu’au 15 septembre. Toutes les planètes connaissent ce phénomène de rétrogradation ou de changement de direction dans laquelle elles se dirigent. D’un point de vue astrologique, ce sont des périodes particulières. Alors qu’est ce que ça veut vraiment dire ? Est-ce réellement une période compliquée pour nous ? Réponse avec Olya Mel.

Les conséquences de Mercure rétrograde

Ce phénomène se répète environ tous les trois mois et dure trois semaines. Mercure impacte particulièrement l’électronique.

Ainsi, jusqu’au 15 septembre, des problèmes techniques sont davantage probables. Lors de cette période, notre capacité de concentration est aussi moins fiable. De quoi causer un peu plus d’erreurs humaines ou de retards. Lors d’une rétrogradation de Mercure, il est donc recommander d’éviter de se lancer dans des démarches administratives fastidieuses ou dans des projets d’envergure. Si on ne peut pas décaler ses projets, alors on redouble de vigilance ! En revanche, c’est un moment parfait pour revenir aux projets qui avaient été mis en standby.

Le secret à connaître !

Si vous êtes né en période de Mercure rétrograde, pour vous, c’est tout le contraire ! C’est une période très prospère ! Pour le savoir, il suffit de rechercher sur internet les périodes de rétrogradation correspondant à l’année, au mois et au jour de votre naissance.

Vénus et Mars rétrogradent également

Cet été vous avez peut être entendu parler de Venus rétrograde ? Ce phénomène se produit une fois tous les 18 mois et dure 40 jours. La dernière rétrogradation vient tout juste de s’achever lundi. Sachez que Vénus impacte les domaines des relations amoureuses, amicales ou professionnelles, de l’esthétique, des finances.

Enfin, une fois tous les deux ans, Mars change de direction pendant 80 jours. Ainsi, il est recommandé d’éviter des opérations chirurgicales non urgentes, de lancer des nouveaux projets sur le long terme !