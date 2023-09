Mute challenge et foule de stars sur la tournée de Beyoncé

Beyoncé n’en finit pas d’affoler ses fans sur le Renaissance World Tour. Entre le Mute Challenge et les brochettes de stars en émoi, l’interprète de Break My Soul casse la baraque.

Avec ses tenues de scène flamboyantes, ses chorégraphies millimétrées et ses performances vocales, Queen B fait sensation sur sa tournée mondiale. En effet, les images du Renaissance World Tour inondent les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, l’artiste texane a ainsi assuré le show à Los Angeles, au Sofi Stadium, devant un parterre de stars. C’était le 4 septembre, jour de son anniversaire.

L’ancienne Destiny’s Child a donc fêté ses 42 ans devant 70 000 spectateurs. Parmi eux une farandole de VIP: Jay Z évidemment, mais aussi Jeff Bezos, Adèle, Chris Rock, Zendaya, Tom Holland, Kim Kardashian, Lizzo, Katy Perry ou encore Justin et Hailey Bieber. On peut également citer Kylie Jenner et Timothée Chalamet. Les deux tourtereaux ont carrément choisi ce concert pour officialiser leur relation.

Diana Ross en guest star

De plus, ce soir-là, Beyoncé a ouvert les portes de son spectacle à une icône du disco. En effet, Diana Ross a fait une apparition surprise sur scène. Invitée vedette de l’anniversaire de Beyoncé, l’ancienne chanteuse des Suprêmes a interprété l’un de ses tubes, Love Hangover, avant de chanter Happy Birthday.

La folie sans un bruit

Ce n’est pas tout. Le public de Los Angeles a livré une prestation honorable sur une séquence du show devenue virale. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, on vous explique. Il s’agit du Mute Challenge. À un moment, sur le titre Energy, Beyoncé chante: “Look around, everybody on mute”. En français: “Regarde autour de toi, tout le monde est sur silencieux”ou bien « Tout le monde est en sourdine. » Pile à cet instant, à chaque concert, la musique s’arrête, l’artiste et ses danseurs prennent la pose. Le doigt sur la bouche, ils intiment l’ordre à tout le public de ne faire aucun bruit.

Inutile de préciser que l’exercice apparait extrêmement difficile. Surtout quand 70 000 personnes surexcitées sont réunies devant leur idole. Toutefois, le public de L.A a quand même donné le meilleur. On notera notamment la participation irréprochable de Zendaya et Tom Holland.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

De toute évidence, plus la tournée avance, plus la séquence réussit. Et pour cause, ce Mute Challenge alimente joyeusement l’esprit de compétition entre les grandes villes nord-américaines. Sur Youtube certains fans prennent la peine de compiler toutes les séquences depuis le début de la tournée. Désormais la pression repose sur les épaules des spectateurs de Vancouver, Seattle, Dallas, Houston, la Nouvelle-Orléans et Kansas City.