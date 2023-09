Avec ce festival, vous n’êtes plus spectateur mais acteur au cinéma

Si vous aimez les sensations fortes, vous allez être servis ! Le Festival 4DX (du 30 août au 12 septembre au Pathé Lingostière de Nice) vous offre l’occasion de voir ou revoir des films dans des conditions exceptionnelles, totalement immersives.

Avec la 4DX, vous n’êtes plus un simple spectateur, vous devenez acteur du film que vous regardez. Plongés au cœur de l’action, tous vos sens sont en éveil !

Chaque salle est dotée d’un équipement de haute technologie associant les mouvements des fauteuils à des effets sensoriels spéciaux tels que le vent, la pluie, l’orage, le brouillard, la neige, la fumée, les odeurs et la lumière en parfaite synchronisation avec ce qui se passe à l’écran.

Chaque fauteuil 4DX est capable de créer des mouvements fluides et dynamiques au plus proche des actions du film grâce à une combinaison, à degrés variables, de trois mouvements : soulèvement (vers le haut et le bas), oscillation (de gauche à droite) et basculement (en avant et en arrière) avec, en plus, des effets de vibration et chatouillement.