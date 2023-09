La prévention au coeur d’une rentrée sereine

Pour démarrer du bon pied, cap sur les conseils healthy de Sandra Veziano. Zoom sur la prévention !

La prévention : se mettre à jour

Après un été chargé, il est temps de retrouver un rythme et une routine santé. Première étape : la prise de sang. Imaginez-la comme un contrôle de rentrée pour évaluer votre niveau et observer ce qu’il y a à travailler. N’hésitez pas à planifier une visite chez le dentiste à chaque rentrée. Sachez que notre système digestif commence dans notre bouche. En effet, il est primordial de retirer le tartre qui est une accumulation de bactéries potentiellement inflammatoires pour le foie. Même si une partie des bactéries est détruite par les enzymes acides de l’estomac, une autre partie passe par le tube digestif et peut enflammer notre microbiote.