A Grasse, la fête de la bière brasse des milliers d’amateurs

La Fête de la bière est ouverte ! Jérôme Viaud, maire de Grasse et Christian Scharpf, son homologue d’Ingolstadt ont lancé ce jeudi les festivités.

C’est parti pour quatre jours de musique et de dégustations sur le Cour Honoré Cresp ! La Fête de la bière, à Grasse, c’est LA fête populaire par excellence.

Brasseurs locaux et bavarois y régalent les amateurs de malt et de houblon. Des stands alimentaires proposent assiettes gourmandes et spécialités allemandes. Et chaque soir, des concerts sont proposés aux mélomanes.

L’événement promet d’être particulièrement convivial à l’occasion du 60e anniversaire du jumelage entre les villes de Grasse et Ingolstadt.

Retrouvez l’interview de Jérôme Viaud, le maire de Grasse, en podcast.

LE PROGRAMME

JEUDI 7 SEPTEMBRE

18h30 Inauguration

En présence de Jérôme VIAUD et des représentants de la Ville d’Ingolstadt.

21h Concert H-TAG

Ambiance pop-rock et funk pour démarrer la Fête de la Bière en beauté.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

-18h30 à 19h30 concert de saxophonistes du conservatoire de Grasse

Les 17 musiciens de l’Ensemble des Saxophones de Grasse viennent mettre l’ambiance pour un début de soirée qui s’annonce mélodieux !

-20h à 20h45 concert du Ray Band Music (groupe italien répertoire italien et international)

– 21h Concert Ladies’Groove

Une scène dynamique et électrisante vous attend avec cinq musiciennes qui revisitent des titres d’hier et d’aujourd’hui dans un esprit rock, soul et funk.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

21h Concert Plad

Les quatre amis aux influences rock vous emmènent en voyage entre compositions originales et covers revisités à la sauce Plad.