Le Pirate Blanc a ramassé un joli butin en Principauté

Depuis plusieurs années, la mairie de Monaco est activement engagée dans l’opération « Les Voiles Blanches Bettimask ». C’est dans ce cadre que le maire Georges Marsan et de nombreux membres du conseil communal ont accueilli le Pirate Blanc ce vendredi matin.

Les deux coffres remplis de jeux et de jouets, qui avaient été placés au Marché de la Condamine et dans le hall de la Mairie depuis plus d’un mois, lui ont été remis. Cette année, l’opération a rencontré un immense succès. De quoi apporter un peu de réconfort et d’évasion aux enfants hospitalisés.

Retrouvez l’interview de Marjorie Crovetto, adjointe au maire déléguée au cadre de vie et au développement durable en podcast.

Le maire de Monaco Georges Marsan avec le Pirate Blanc