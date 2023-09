Renforcer sa motivation pour une rentrée réussie !

C’est l’heure de la rentrée pour Lynda Pausé. Votre coach en développement personnel vous donne aujourd’hui ses conseils pour booster votre motivation. On le sait, le besoin de se réaliser et de devenir ce que nous désirons être est essentiel pour l’être humain. Pourtant, la procrastination peut vite nous faire ralentir. Alors on reste motivé !



Comment entretenir sa motivation ?

Première étape indispensable : définir un ou deux domaines de vie où vous stagnez depuis des mois. L’important est de ne pas s’éparpiller pour ne pas s’épuiser. Si on prend l’exemple de la remise en forme via l’activité physique, fixez-vous un objectif clair. Ensuite, allez analyser comment injecter de la motivation dans ce domaine particulier. Il est possible que se mettre en mouvement pique un peu au départ ! C’est tout à fait normal.

Autre piste importante : découpez votre objectif final en sous-objectifs. Le but étant de se fixer des paliers atteignables pour ne pas vous décourager. Lynda suggère aussi de redonner du sens à ce changement. Demandez-vous pourquoi vous souhaitez pratiquer une activité physique régulière. Est-ce pour atténuer des maux de dos ? Pour évacuer le trop plein de stress ? Pour vous muscler ? (…)

La clef la plus importante : la vision

Il est fondamental de se projeter, d’avoir une vision clair. La vision est un saut dans le temps qui vous permet d’aller voir la future version de vous-même. Comment vous sentirez-vous dans un an quand vous aurez tenu le pari d’une activité physique régulière ? L’essentiel étant de se visualiser dans l’être, le faire et l’avoir. Si on reprend l’exemple du sport, au niveau de l’être vous serez très certainement fier de vous, capable de créer une routine de vie bénéfique pour votre santé.

Au niveau du faire : vous profiterez de nouvelles compétences. Ce sera aussi l’opportunité de vous faire de nouvelles relations et d’occuper des moments où auparavant vous ruminiez. Enfin, au niveau de l’avoir, il est possible que cette activité vous aide à renouer avec votre corps, à avoir envie d’investir dans une nouvelle garde-robe.

La vision est tout simplement la conscientisation de votre future version de vous-même. Il faut s’y accrocher tout au long du chemin pour rester motivé.

Enfin, n’oubliez pas de vous féliciter à chaque nouvelle étape réussie. Il est important de matérialiser un palier atteint.