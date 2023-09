Messages de condoléances et appels aux dons pour le Maroc

La Principauté se mobilise après le tremblement de terre qui a fait au moins 2100 morts et 2400 blessés au Maroc. S.A.S le Prince Albert II et le Conseil National ont adressé des messages de condoléances au Royaume Chérifien. De plus, la Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons.

Dans une dépêche officielle adressée samedi au Roi Mohammed VI, S.A.S le prince Albert II exprime sa profonde tristesse devant “la tragédie qui touche le peuple ami marocain”. Pour sa part, la présidente du Conseil National et l’ensemble des élus disent “s’associer à l’émotion qui submerge le monde entier”. Monaco, où l’on peut, si on le souhaite, participer aux financements des opérations humanitaires.

Les associations sur le pont

En effet, le Prince Albert II a demandé à la Croix-Rouge Monégasque, qu’il préside, de lancer un appel aux dons publics. Ainsi, l’association nous invite à lui adresser un chèque par voie postale. On peut aussi déposer une somme en espèces au siège de la Croix-Rouge (au 27, Boulevard de Suisse). Enfin, on peut passer par l’interface du site Internet de l’association.

L’onde de choc provoquée par le tremblement de terre touche également la communauté musulmane de Beausoleil. Comme on l’apprend dans Monaco-Matin, l’association Collectif de Beausoleil a remis un premier chèque de 1500€ au maire de Beausoleil. Cette somme ira à la Croix-Rouge Française pour venir en aide aux sinistrés marocains. De plus, l’association compte organiser une collecte ce vendredi après la prière.

Parmi les autres initiatives, on peut citer celle du Secours Populaire. En partenariat avec la Ville de Nice, l’association organise une collecte de dons financiers ce lundi. Le rendez-vous se tiendra sur la place Masséna, de 17h à 19h.

Les collectivités aussi

Au niveau des collectivités, la Région Sud Paca s’associe à la Corse et à l’Occitanie pour dégager une aide d’1 million €. Le Département des Alpes-Maritimes propose lui de débloquer 50 000 €. Les conseillers départementaux se prononceront sur ce point lors de l’assemblée plénière du 6 octobre.

La #RegionSud, avec l’@Occitanie et @IsulaCorsica mobilisent 1️⃣ million d’euros en soutien au #Maroc ! Forts de nos liens anciens, nos territoires méditerranéens s’engagent pour aider les blessés et sinistrés. Notre solidarité avec le Maroc, cette nation amie, est totale ! 🇲🇦🇫🇷 pic.twitter.com/aazE1ZMJYU — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 9, 2023

Le Président du département, Charles Anges Ginésy, compte également fournir une aide directe à ULIS. Basée à Saint-Laurent-du-Var, l’Unité légère d’intervention et de secours a envoyé cinq bénévoles et quatre chiens au Maroc. Arrivée hier, cette équipe participe aux opérations de recherche et de sauvetage dans la région de Marrakech et les montagnes du Haut-Atlas.

Pour sa part, la Mairie de Cannes affirme s’être mobilisée dès les premières heures de la catastrophe. Même si les associations privilégient les aides financières, elle a pris l’initiative de réunir des vêtements, couvertures de survie et autres produits d’hygiène. La Ville de Cannes promet, en outre, un soutien financier à l’ONG Acted. Objectif: envoyer des pompiers volontaires au Maroc pour au moins dix jours. En complément, deux ingénieurs de l’agglomération Cannes-Lérins et du Sicasil se tiennent à partir pour faciliter l’accès à l’eau potable.

Un lourd bilan

Selon le dernier bilan officiel des autorités marocaines, le tremblement de terre du vendredi 8 septembre a fait 2122 morts et 2421 blessés. La secousse, de magnitude 7, a notamment provoqué de gros dégâts dans la médina de Marrakech. Toutefois, le gros des pertes humaines se situe dans la province d’Al-Haouz – lieu de l’épicentre – et dans les montagnes du Haut-Atlas. Certains villages isolés, construits de façon artisanale, se résument désormais à des champs de ruines.