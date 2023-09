Le nouvel hôtel de Cannes Canopy by Hilton joue la carte Lifestyle

Un rooftop avec vue à 360° sur la Méditerranée, un spa avec piscine intérieure-extérieure, des chambres aux allures de galeries d’art : le Canopy by Hilton ne manque pas de charme.

Il se dresse fièrement face au Vieux-Port de Cannes et aux plages du Midi : Le Canopy by Hilton Cannes a officiellement été inauguré ce lundi soir, en présence du maire de Cannes, David Lisnard. Installé en lieu et place du Radisson, l’établissement a fait l’objet d’une vaste rénovation après dix mois de travaux.

L’établissement propose 129 chambres et suites lumineuses et 12 appartements décorés par l’architecte d’intérieur Ramy Fischer. L’art contemporain y est omniprésent : chaque chambre contient une oeuvre exclusive réalisée sur commande par un artiste. Avec son style chic-décontracté, le Canopy by Hilton Cannes veut offrir à ses clients l’expérience du luxe autrement.

Côté cuisine, le nouvel hôtel cannois dispose du « Café crème » au rez-de-chaussée. On y savoure un « original breakfast » et une offre snacking à toute heure de la journée. Mais le must reste le restaurant niché au 7e étage du bâtiment. Sa terrasse panoramique, sans doute le plus beau rooftop de Cannes, vaut à elle seule le détour. Le « Marea » y propose des saveurs d’ici et d’ailleurs inspirées du yachting.

Le Canopy by Hilton Cannes décline aussi son offre bien-être avec spa, hammam, douche sensorielle, bain japonais, cabines de soins, jacuzzi et piscine intérieure-extérieure surplombant la mer.

Retrouvez l’interview de Sébastien Esclapez, propriétaire du Canopy by Hilton Cannes, président du groupe Nouvelle Vague Hospitality, en podcast.