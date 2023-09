Quel est l’impact de la pêche de loisir ?

Dans cet épisode de My Positive Impact, Florent Favier décrypte l’impact de la pêche de loisir en France. 1,5 à 2 millions de Français s’y adonnent tout au long de l’année. Alors comment rendre cette pratique plus durable ? Réponse avec notre expert en transition environnementale.

Quelques chiffres sur la pêche de loisir

Aujourd’hui les « pêcheurs à pied » ne sont pas astreints à une affiliation obligatoire à une fédération. Ils ne sont pas non plus tenus d’effectuer une déclaration systématique de leurs prélèvements. Dès lors, les estimations de leurs prises proviennent de sondages ou de comptages, et les résultats sont peut-être surestimés ou plus probablement sous-estimés.

Selon l’IFREMER, l’institut de recherche sur la mer, en France la pêche récréative prélève 2300 tonnes d’espèces marines. Cela correspond à un tiers de tous les prélèvements réalisés dans le pays. C’est donc un impact non négligeable sur les ressources naturelles qui donne une importante responsabilité à ces pratiquants.

Raison de plus donc, pour être exemplaires sur l’attitude en bord de mer avec la taille des prises ou les espèces pêchées, qui sont des aspects réglementés mais incontrôlables et donc incontrôlés, mais aussi la gestion des déchets de l’activité.

Pourquoi cette activité n’est pas plus contrôlée ?

Pour Florent Favier, la France manque de moyens de contrôle.

La pêche récréative en mer, qui est assez populaire et traditionnelle, est une des rares activités non réglementées en France. C’est donc un espace de liberté très appréciable.

Selon lui, elle devrait être assortie de deux conditions pour être plus durable. La première avec la création d’une responsabilité élargie au producteur. Ainsi les entreprises qui produisent et commercialisent du matériel de pêche, pourrait dédier une petite partie du prix des articles de pêche à réparer les dégâts que ceux-ci provoquent sur les milieux.

Deuxième condition : former les pratiquants aux fragilités des milieux ou encore aux bonnes pratiques de pêche.