La déco thérapie : soigner son intérieur !

Découverte ce mercredi de la déco thérapie. Une méthode récente mise en lumière en 2005 par Franck Dupuy. Elle prend ses racines notamment dans le feng shui. Pour en parler sur Radio Monaco Feel Good : Marie-Laure Debuy adepte de la déco thérapie.

Un intérieur apaisant

Réfléchir, penser et harmoniser son intérieur avec soin. C’est tout l’objectif de la déco thérapie. On le sait, créer son cocon et se sentir bien chez soi est une des clefs du bien-être global. En effet, on a tous besoin d’un refuge, d’un endroit pour se ressourcer. L’idée est de miser sur une décoration personnalisée, adaptée à ses besoins, à ses rêves. Une déco thérapie réussie est d’abord une déco qui nous ressemble, qui nous apporte des émotions. Il n’est pas question se suivre les dernières tendances, mais bel et bien de trouver ce qui nous ressemble. Evidemment, on retrouve quelques grands concepts comme une belle lumière naturelle et surtout des espaces désencombrés pour laisser circuler l’énergie.

Notre intérieur est unique et raconte une histoire

On pourrait résumé la déco thérapie en un art de s’approprier un espace via la décoration notamment. Notre intérieur est aussi le reflet de notre personnalité.

Notre logement nous transmet à la fois son énergie et est aussi la cible du déchargement de nos tensions. Qui n’est jamais rentré dans une pièce en sentant des bonnes ou des mauvaises ondes ? Ainsi, en déco thérapie l’aménagement de l’espace de vie (ou de sommeil) s’appuie sur les grands principes du Feng Shui comme la circulation de l’énergie, la complémentarité du yin et du yang ou encore la théorie des cinq éléments.

