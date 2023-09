Le 1er salon nautique à flots d’Europe a jeté l’ancre à Cannes

Le Cannes Yachting Festival a ouvert ses portes. Il présente, jusqu’à dimanche, 700 bateaux, dont 130 en avant-1ere mondiale.

Premier salon de la saison nautique, le Cannes Yachting Festival est aussi le plus important rendez-vous nautique à flots d’Europe.

L’événement expose 700 bateaux fraîchement sortis des plus prestigieux chantiers français et internationaux. Ces bijoux de technologie, à moteur et à voile, sont réparties entre le Vieux-Port et le Port Canto. Les unités vont de 5 mètres à 50 mètres.

Le Cannes Yachting Festival réunit toute l’industrie de la plaisance. 620 exposants y présentent les nouveautés du secteur : équipements, services, etc.