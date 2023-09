On arrête tout et on regarde Shakira aux MVAs de MTV

La nuit dernière aux Etats-Unis, Shakira a mis le feu aux MTV Video Music Awards (VMAs) avec un live exceptionnel. L’autre reine de la soirée n’est autre que Taylor Swift.

On avait déjà du mal à se remettre de la performance légendaire de la star en 2020, à la mi-temps du Superbowl, aux côtés de JLo. Voici une autre prestation de Shakira qui passera à la postérité, encore une fois en territoire nord-américain. L’artiste colombienne, désormais installée à Miami, a reçu la nuit dernière un prix honorifique dans le cadre des VMAs: le « Michael Jackson Video Vanguard Award ». Ce prix récompense les innovations dans l’industrie de l’enregistrelent audiovisuel. À cette occasion, MTV a donc invité Shakira à livrer une prestation live lors de la cérémonie organisée au stade de Newark.

Un medley parfait

Résultat: plus de 10 minutes de pur bonheur, sous forme de medley de ses plus gros tubes. Shakira a commencé par Whe Wolfs pour terminer par Music Session #53, la revenge song célèbre dans toute la galaxie et adressée à son ex, Gerard Pique.

Comme au Superbowl, l’interprète de Hips don’t lie a livré un spectacle complet et jubilatoire. Chorégraphie millimétrée, contorsions, danse orientale, riffs de guitare et finish spectaculaire. On ne peut que vous conseiller de regarder cette vidéo et de la garder sous la main en tant que remède universel à toute baisse de forme.

Sur ses réseaux sociaux, on voyait Shakira répéter sa performance live depuis un bon moment. Vu le résultat, ça valait la peine d’attendre.

À en croire l’ambiance électrique, les spectateurs présents ont sans doute eu le sentiment de vivre un moment exceptionnel. En effet, dans le public surexcité, on a vu des célébrités complètement hypnotisées par le live de Shakira. Par exemple, Taylor Swift, filmée en pleine euphorie.

Neuf prix pour Taylor Swift

L’interprète de Bad Blood avait de bonnes raisons de profiter de la soirée. : elle a obtenu pas moins de neuf récompenses lors de cette édition des VMAs. Parmi elles: la meilleure vidéo pop pour son tube Anti-Hero, la chanson de l’année ou encore la meilleure musique pop. Étrangement, MTV a attendu que la soirée soit terminée pour annoncer certains prix, notamment celui de la meilleure artiste de l’année. Un titre remis, là-encore, à Taylor Swift.

Dans le reste du palmarès, on peut noter le “Global Icon Award” – prix de l’icône planétaire donc – remis au producteur et rappeur new-yorkais Diddy. Ou le prix de la meilleure vidéo hip-hop décerné à Nicki Minaj. Rendez-vous sur le site de MTV pour la liste de toutes les récompenses.