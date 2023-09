A trottinette ou en rollers, tous ensemble contre les cancers pédiatriques !

Le Monaco Trott’n’Roll repart pour un tour. L’occasion de passer, ce samedi, une belle journée en famille pour la bonne cause.

A trottinette, en rollers ou en skate, venez rouler contre les cancers pédiatriques ! La 9e édition du Monaco Trott’n’Roll se déroulera ce samedi 16 septembre dans les Jardins d’Apolline et l’allée Lazare Sauvaigo.

Toute la journée (9h/18h), les enfants et leur famille auront l’occasion de participer à des jeux et diverses animations (skatepark, structures gonflables, cosplayers, runs et parades de motos, etc.) et de se restaurer sur place.

Tout ceci afin de sensibiliser la population avec le concours du CHPG de Monaco pour le don du sang et du CHU de Nice pour le don de moelle osseuse. Les recettes de la tombola seront reversées à la Fondation Flavien, qui organise le Trott’n’Roll afin de financer la lutte contre les cancers pédiatriques. Denis Maccario est le président de la Fondation. Retrouvez le podcast de son interview.