La roue d’Hudson : les différentes phases d’élan

Zoom aujourd’hui sur la Roue d’Hudson avec Lynda Pausé, coach en développement personnel. Elle permet de comprendre la manière dont on vit les différentes phases de transition de notre vie, en utilisant la métaphore des quatre saisons.

La phase d’élan – l’été

La phase d’élan c’est ce moment que l’on connait tous. On a un nouveau projet en tête, une nouvelle relation amoureuse ou encore un nouveau travail. Donc à cet instant on est plein de motivation, d’enthousiasme parce qu’on a un but !

Notre énergie est centrée sur notre réalisation, sur les défis avec l’envie profonde de réussir. Côté émotions : pendant la phase d’élan on ressent de la joie, le plaisir, l’excitation, la motivation.

En conséquence lors cette phase, on s’isole. On ressent de la fatigue et on a une mauvaise gestion du temps. Il est important de travailler sur ses techniques de sabotages ou encore sur la planification de ses objectifs pour rester centré. On mise donc sur le sport, la méditation ou encore la marche.

La phase de désynchronisation – l’automne

Cette deuxième phase est synonyme de ralentissement voire d’arrêt de notre élan. Place aux doutes ou encore à l’incertitude. Après la phase plateau de la première phase, c’est la désillusion. En conséquence on s’ennuie, on se lasse. Dans ce cas, on peut ressentir de la frustration, de l’anxiété ou de la colère.

C’est donc le bon moment pour se remettre en question et amorcer de petites transitions pour retrouver de l’énergie. Il est crucial de venir travailler ses émotions, ses croyances limitantes ou encore ses blessures.

La phase du grand marasme – l’hiver

Si on n’identifie pas la phase de désynchronisation, le marasme s’en suit. On ressent alors une profonde tristesse qui peut d’ailleurs mener à la dépression. C’est le moment du désengagement. Il faut accepter de faire des deuils. On se sent généralement détaché, découragé voire résigné. La colère et la tristesse nous accompagnent avec parfois le sentiment de perte d’identité. Dans cette phase, on peut tout à fait se tourner vers un coach ou thérapeute pour remettre du sens dans notre existence et renouer avec l’énergie.

La phase de renaissance – le printemps

On se redécouvre, on retrouve notre puissance et notre pouvoir personnel. C’est une phase agréable où la joie, la confiance et la paix s’entremêlent.

On prend de nouvelles décisions en adéquation avec notre nouvelle identité. Tout prend sens et on clarifie ses objectifs de vie.

Généralement, on change de travail, on se reconvertit, on bâtit un nouveau cercle d’amis.