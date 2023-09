Les Héros de la Télé seront à Beausoleil du 6 au 8 octobre

La saison 11 des « Héros de la Télé se tiendra du 6 au 8 octobre à Beausoleil. Le festival mettra à l’honneur les séries quotidiennes les plus populaires.

Ici tout commence, Demain nous appartient, Un si grand soleil, Plus belle la vie … Pour sa 11e édition, le festival de télévision de Beausoleil « Les Héros de la Télé » réunira une partie du casting des quatre grands feuilletons quotidiens de la télévision française.

En conférence de présentation ou dans le dossier de presse, on ne cite aucun nom mais on évoque la présence d’une « cinquantaine d’acteurs renommés, issus des séries et mini-séries les plus populaires de la télévision française ».

Ici, « les stars ne sont pas les acteurs mais les séries » lance Patrick Jorge. L’organisateur des « Héros de la Télé » revendique « un festival de rencontres » dont la convivialité et la proximité avec les comédiens sont les marques de fabrique.

Au programme : rencontres photos et dédicaces avec les acteurs, projections de films en avant-première, exposition de photos, atelier cuisine et concours culinaire, concours de courts-métrages.

Retrouvez l’interview de Patrick Jorge, l’organisateur des Héros de la Télé en podcast.

L’acteur Benjamin Douba-Paris nous parle de sa participation à la prochaine édition du festival de télévision de Beausoleil « Les Héros de la Télé » et de son rôle dans la série à succès « Ici tout commence ». Retrouvez son interview en podcast.

De gauche à droite : Gérard Spinelli, maire de Beausoleil ; Benjamin Douba-Paris de « Ici tout commence » ; Patrick Jorge, organisateur du festival.