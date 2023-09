Analyser son fonctionnement intellectuel grâce à Mercure

L’astrologie est de retour sur Radio Monaco Feel Good avec Olya Mel. Elle décrypte le rôle de Mercure dans nos cartes natales et particulièrement dans l’analyse du fonctionnement intellectuel !

Améliorer son efficacité via l’astrologie

Pour rappel, quand on analyse la carte natale d’une personne, il y a plus de 10 planètes prises en compte, chacune avec ses caractéristiques. Ainsi, si on souhaite analyser le fonctionnement intellectuel d’une personne on tourne les regards vers la planète Mercure.

D’ailleurs, lorsqu’on étudie la carte natale d’un enfant, c’est une des planètes les plus importantes. En effet, Mercure indique de quelle manière la personne reçoit les informations, comment elle les retient et comment elle peut les réutiliser.

Dans le cadre d’une étude complète, on accorde de l’importance au positionnement de Mercure. C’est à dire dans quel signe se trouve la planète au moment de la naissance.

La place de Mercure dans chaque signe astrologique

Pour Mercure en Bélier le rythme de l’information doit être rapide et concis. Il faut commencer un projet tout de suite sans le décaler.

Mercure en Taureau assimile l’information de manière beaucoup plus lente. Ainsi, il aura besoin de réécouter, de prendre des notes, de demander des précisions. En revanche, une fois cette information bien enregistrée et digérée, il y a peu de chance que la personne l’oublie.

Mercure en Gémeaux assimile le mieux l’information en format audio et a besoin de varier les sujets. C’est donc un multitâche par excellence. Il sera plus efficace en passant par exemple 30 minutes sur un sujet, puis 30 minutes sur un autre en les alternant.

Mercure en Cancer se concentre et travaille bien lorsqu’il se trouve dans un bon état émotionnel. La bonne humeur et une ambiance confortable sont indispensables pour lui.

Mercure en Lion a besoin d’être remarqué et félicité. La bonne stratégie c’est de s’exprimer constamment au cours de ses études ou d’un projet pour recevoir des encouragements qui le motiveront à continuer.

Signes après signes

Mercure en Vierge a besoin de structure. Les informations doivent être bien ordonnées avec des sources notées. Il est important d’écrire ses propres notes.

Mercure en Balance est très sensible à l’esthétique. Il a besoin d’un cadre agréable pour être efficace. On lui conseille aussi d’échanger sur les sujets appris avec son entourage.

Mercure en Scorpion est très apte à apprendre facilement ! Encore plus s’il sait que l’information lui permettra ensuite de générer des revenus Il est particulièrement efficace quand il doit exercer dans une ambiance un peu stressante. C’est tout le contraire de Taureau ou Balance qui eux, ont besoin de temps et de confort.

Mercure en Sagittaire aime procrastiner. Il devient très efficace quand la deadline approche.

Mercure en Capricorne est très pragmatique en terme d’apprentissage et de travail. Il a besoin d’avoir une vision claire de l’objectif de son travail.

Mercure en Verseau apprend et travaille mieux en groupe. En général il a de très bonnes capacités d’apprentissage, surtout s’il fait appel aux nouvelles technologies

Mercure en Poissons peut avoir du mal à se concentrer sur un sujet, c’est un peu le désordre dans sa tête. Le mieux est d’éviter l’improvisation et de se poser une structure et des limites de temps pour augmenter son efficacité.