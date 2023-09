Monaco, laboratoire unique d’architecture et d’urbanisme

Alors que Monaco participe ce dimanche à la Journée européenne du patrimoine, nous vous invitons à explorer l’identité architecturale et urbaine de la Principauté. Jean-Philippe Hugron, auteur du Guide d’architecture de Monaco (Dom Publishers) est l’invité de Nathalie Michet dans le Club Radio Monaco.



Et si on s’offrait des journées du patrimoine tout au long de l’année, en plein air ? Historien et critique d’architecture, Jean-Philippe Hugron nous encourage à lever les yeux lors de nos déambulations. Auteur du Guide d’Architecture de Monaco (Dom Publishers), il estime que la Principauté constitue « un paysage urbain sans précédent en Europe, voire dans le monde. »

Un cas unique en trois dimensions

En effet, dans ce territoire sous contrainte, les urbanistes n’ont d’autre choix que de miser sur la hauteur, la profondeur et les extensions en mer. Si la congestion et les tours d’acier donnent à Monaco des airs de Manhattan méditerranéen, la réalité derrière le miroir est toute autre.

Et pour cause, la verticalité de Monaco n’a que peu de lien avec la folie des grandeurs typique de New-York. Elles répond tout simplement à une nécessité. De plus, sur le Rocher, la densité urbaine n’est pas doublée d’une forte densité de population. Exemple: le 26 Carré Or à Monte-Carlo. Cet édifice luxueux de 19 étages compte à peine 9 appartements répartis sur 16 niveaux. « Ailleurs, dans une ville comme Nice ou Paris, on y aurait inséré 100 à 150 logements », explique Jean-Philippe Hugron.

Un renouvellement constant

Autre particularité: la tradition de la nouveauté. En Principauté, point de « nostalgie paralysante » selon l’historien. Certes, la cité-État conserve et valorise certains de ses plus beaux édifices. En revanche, d’autres, en raison de l’obligation de renouvellement, ont été démolis. Parmi eux: le Sporting d’Hiver, bâtiment art-déco des années 1930 remplacé par le One Monte-Carlo. « Un patrimoine de qualité succède à un autre patmoine de qualité« , relève Jean-Philippe Hugron. « Cette dynamique pose question pour un historien, et il est bien difficile de trancher« , reconnait l’auteur du Guide d’architecture de Monaco.

Défis techniques et usages mixtes

Pour illustrer la singularité du paysage architectural et urbain de Monaco, notre invité mise sur le Musée océanographique et le Complexe des Spélugues. Le premier, construit à flanc de falaise, au-dessus de la mer, incarne les défis techniques inhérents à la géomorphologie de la Principauté. Le second est « l‘une des rares mégastructures de la Côte d’Azur« .

Construit dans les années 1970 par Jean Ginsberg, le Complexe des Spélugues abrite un ensemble mixte: notamment des habitations, des jardins, un belvédère et un tunnel. Pas n’importe lequel, celui du Grand-Prix de Monaco ! Sans oublier: une vue imprenable sur Monte-Carlo et une oeuvre d’art géante. On trouve en effet, sur le toit de l’Auditorium Rainier III, une composition abstraite de Vasarely: « L’Hexagrace, le Ciel, la Mer et la Terre. »