Venturi fête le 7e anniversaire de son record du monde de vitesse

Cela fait 7 ans que Venturi détient le record du monde de vitesse de la catégorie électrique : 549 km/h. L’entreprise monégasque ouvre son album souvenirs.

L’exploit remonte au 19 septembre 2016. Ce jour là, sur le lac salé de Bonneville (Utah, Etats-Unis), les équipes de Venturi et de l’Ohio State University vivent un moment historique : Sous le regard des officiels de la FIA, la « Venturi Buckeye Bullet » fait tomber un nouveau record du monde de vitesse en atteignant 549 km/h.

La folle odyssée avait débuté au même endroit, 7 ans plus tôt, avec une toute première version de la fusée électrique à 4 roues made in Monaco. De 2009 à 2016, et toujours sur le même terrain de jeu, les différentes versions de la VBB ont régulièrement battu leurs propres records.

Gildo Pastor, S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, S.A.S. La Princesse Charlène de Monaco (USA, Bonneville, 2013)

En cette rentrée 2023, pour célébrer le 7ème anniversaire du dernier record en date, Gildo Pastor expose chez Venturi (7, rue du Gabian – Monaco, quartier Fontvieille) le tout premier véhicule électrique destiné aux records de vitesse : la Jamais Contente.

La Jamais Contente de Camille Jenatzy, exposée chez Venturi

Conçue, fabriquée et pilotée par le belge Camille Jenatzy, cette torpille sur 4 roues est le premier véhicule électrique de l’histoire à avoir franchi le cap des 100 km/h. C’était le 20 avril 1899. A l’issue de l’exposition, le véhicule sera rendu au Musée national de la Voiture du Château de Compiègne.