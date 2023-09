Vide-dressing de la mairie : Et si on essayait la seconde main ?

Un « vide-dressing pour la jeunesse » se tient ce samedi 30 septembre à Monaco. La mairie veut promouvoir l’économie circulaire.

La Mairie de Monaco confirme son combat contre le gaspillage et sa mobilisation en faveur de l’économie circulaire en proposant des vide-dressings par et pour les particuliers. Le premier, sur le thème de la jeunesse, se tiendra samedi 30 septembre de 9h à 13h au Parc Princesse Antoinette (entrée supérieure).

L’Institution Communale a offert la possibilité aux Monégasques et résidents de réserver gratuitement un stand afin de vendre des articles pour enfants de 0 à 16 ans. (Vêtements, livres, jouets, jeux vidéo et accessoires de puériculture). C’est le moment ou jamais de faire le tri dans vos placards et de faire de bonnes affaires avec des articles de seconde main en bon état et à petit prix !

Retrouvez l’interview de Marjorie Crovetto, adjointe au maire en charge du cadre de vie, de l’environnement et du développement durable en podcast.