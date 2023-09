Le Conseil National réclame un métro et une navette maritime Nice-Monaco

La rentrée à peine effectuée, le Conseil National interpelle vivement le gouvernement princier sur la question de la mobilité à Monaco. Les élus réclament un schéma directeur afin de sortir de la paralysie. Ce sera donc le sujet prioritaire des négociations à venir sur le projet de budget rectificatif 2023.

Dans la salle de réception du quatrième étage, la Présidente du Conseil National sonne la charge. Devant la presse, convoquée en ce lundi 25 septembre, Brigitte Boccone-Pagès va droit au but. En effet, elle souhaite parler d’un sujet « qui exaspère absolument tout le monde à Monaco ». Plus précisément: « la paralysie de la circulation quasi-permanente » de la Principauté. Une situation qui, de plus, ne fait qu’empirer; au point de devenir « insupportable. »

Elue au début de l’année à la tête d’une liste d’union nationale, la Présidente du CN évoquait déjà, très récemment, « une relation compliquée » avec le gouvernement. La question de la mobilité illustre donc ce climat tendu sur la Place de la Visitaion. Ainsi, les élus reprochent au gouvernement de n’accorder aucune attention à leurs propositions et de multiplier les études coûteuses, sans jamais prendre de décision. « Stop les études, s’exaspère Brigitte Boccone-Pagès, il y a urgence. Nous voulons des mesures concrètes. Dans ce mandat, ça ne se passera pas comme ça ! »

Une planification globale

En résumé, la Présidente de l’assemblée et la Commission Environnement et Qualité de vie réclament un schéma directeur ambitieux pour en finir avec les embouteillages. Les nuisances sonores, la pollution de l’air, les risques d’accidents… Les quatre intervenantes du jour détaillent tous les maux liés à cette « asphyxie ». En outre, elles soulignent le danger que ces problèmes représentent pour l’image de Monaco. Selon Nathalie Amoratti-Blanc, les bouchons intra et extra muros « font perdre des millions d’heures par an aux résidents et aux travailleurs. » Or, la présidente de la Commission EQV y voit une menace pour l’attractivité de la Principauté.

Même son de cloche chez la vice-présidente de la Commission pour l’urbanisme durable et les grands travaux. Pour Jade Auréglia, il y a de quoi être excédé car selon elle le système agonise. D’après les derniers chiffres disponibles (2019): 150 000 déplacements sont enregistrés chaque jour à la sortie et à l’entrée de Monaco. Il faut y ajouter 130 000 déplacements intra muros. Or, ce trafic augmente chaque année. « C’est un mal-être pour tout le monde (…) Et nous avons l’intention de nous faire entendre fortement quand le projet de budget sera discuté » , assure la conseillère nationale.

Métro, navettes maritimes et logement

Pour sortir la Principauté de l’impasse décrite lors de la conférence de presse, la commission propose des solutions complémentaires et échelonnées dans le temps. À long terme d’abord, le projet le plus ambitieux concerne « la mise en chantier dès que possible » de la ligne de métro Nice-Monaco, maintes fois discutée mais jamais validée. Une ligne qui pourrait, à terme, aller jusqu’à Vintimille. Pour Jade Auréglia, c’est à la Principauté de prendre ce dossier à bras le corps pour concaincre les territoires voisins et l’Etat français de passer à l’acte.

Ensuite, les responsables de la Commission Environnement et Qualité de vie proposent de déployer des mesures à court et moyen terme:

● Le renforcement et la mobilisation de l’Unité de Préservation du Cadre de Vie. Cette unité de la police monégasque a pour mission depuis février 2020 de lutter contre les incivilités et de fluidifier le trafic routier.

● Le développement de programme de logements des pendulaires dans les communes limitrophes. Par exemple à Beausoleil et Cap-d’Ail, où de tels dispositifs existent déjà.

● L’harmonisation de tous les réseaux de transports, en concertation avec la Région Sud-Paca, la SNCF, la Métropole Nice Côte d’Azur et la CARF

● la gratuité des transports en commun pour les travailleurs pendulaires

● la mise en place au plus vite d’une navette maritime sur l’axe Nice-Monaco puis Menton

● La refonte du partage de l’espace commun entre les pétons, les vélos, les bus, les voitures, les deux roues et les places du stationnement

● La promotion massive des les mobilités douces.

Karen Viliprendi est la vice-présidente de la Commission EQV pour les mobilités.

Prochaine étape pour le Conseil National: mettre la pression sur le gouvernement princier lors des séances publiques consacrées au budget rectificatif 2023. Elles se dérouleront les 12, 16 et 18 octobre. On pourra suivre ces débats en direct sur la chaîne Monaco Info et sur la page Facebook du Conseil National.