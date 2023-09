Accès et billetterie pour ASM/OM : les règles du jeu

Voici les infos à connaître pour profiter du choc de la 7e journée de la Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille.

C’est l’affiche de la 7e journée de la Ligue 1 : L’AS Monaco affronte l’Olympique de Marseille ce samedi à 21h au stade Louis II. Un choc dont l’accès sera règlementé pour des raisons de sécurité.

Sachez d’abord qu’il n’y a pas de vente en ligne pour le grand public. Les supporters monégasques doivent prendre leur billet au guichet du Stade Louis II du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et le samedi, jour de match, dès 10h.

Pour le bon déroulement de la rencontre, les tribunes secondes F et A et Populaires G seront réservées aux sympathisants de l’OM. Tout signe distinctif du club adverse sera interdit dans l’enceinte du stade, hors secteur visiteur et populaire G.

Il est conseillé de se rendre le plus tôt possible aux abords du stade pour éviter tout encombrement.