Gastronomie durable: « Pêcher moins pour pêcher mieux »

Lors du Sommet de la gastronomie durable, à Monaco, Nathalie Michet a rencontré Sylvain Pagnon. Ce pêcheur-artisan marseillais pratique une pêche respectueuse de l’environnement. Pour aller plus loin, il appelle à un dialogue renforcé entre les pêcheurs, les scientifiques et les régulateurs.





Avec son petit fileyeur de moins de 12 mètres, Sylvain Pagnon ne ramène jamais plus de 100 kilos de poissons par jour et il ne sort en mer que 150 jours par an en moyenne. Ce pêcheur artisan du port de Carro, à Martigues, est venu à Monaco parler de son métier. C’était le 21 septembre, lors du Sommet de la Gastronomie durable organisé au One Monte-Carlo. À l’origine de cet événement: le Chef Alain Ducasse et la Fondation Prince Albert II.