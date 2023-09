Monaco point de départ d’une expédition scientifique dédiée aux cétacés

Le coup d’envoi de l’expédition « Explore Pelagos » est donné à Monaco. Pendant trois semaines, l’association Miraceti va collecter des données sur les cétacés qui sillonnent le sanctuaire Pelagos.

Mieux connaître les cétacés pour mieux les protéger. Voici résumé en quelques mots l’esprit d’Explore Pelagos. Cette mission scientifique est portée par l’association Miraceti en partenariat avec One Ocean. Elle a reçu le soutien financier de l’Initiative Pelagos, un projet porté par la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Pendant trois semaines, les 8 équipiers de l’expédition vont collecter des données pour améliorer les connaissances scientifiques sur les populations de cétacés du Sanctuaire Pelagos. Une attention particulière sera portée au Dauphin de Risso, une espèce pour laquelle les informations sont insuffisantes. La collecte de données anthropiques permettra également d’évaluer l’impact des activités humaines dans cette zone sensible.

Le catamaran de l’expédition quittera le port de Fontvieille ce samedi 30 septembre à 18h. Il fera escale à Gênes et Bastia avant de terminer son périple à Sainte-Maxime. Chaque escale sera l’occasion de tables rondes avec les acteurs du milieu marin pour débattre des enjeux prioritaires de conservation et définir les besoins et les perspectives d’action.

Retrouvez l’interview de Céline Tardy, chargée de mission connaissance des populations au sein de l’association Miraceti, en podcast.